Il s'agit d'un très bel article d'introduction à la méthode sociocratique de gouvernance, synthétique et clair, qui en explicite à la fois les bases théoriques et des exemples d'application pratique. Sociocratie - Les forces créatives de l'auto-organisation....

La Gouvernance partagée diffusée par l’Université du Nous se revendique de la Sociocratie, méthode de gouvernance dynamique initiée par Gerard Endenburg, qui depuis plus de 50 ans s'est développée dans de nombreux pays et tous types de structures collectives...

Développez l'intelligence collective, Construisez une gouvernance participative, éthique et performante. Vous vous demandez comment... Permettre l’implication de chacun dans les décisions stratégiques Développer la motivation au travail et la coopération...

Un atelier animé par nos membres Yannis Camus et Nathalie Labarre : ---- "Gouvernance partagée : comment coopérer avec la Sociocratie" ---- lors du Forum national de l'ESS et de l'IS, à Niort, le 7 novembre Plus d'infos ? Cliquez - > ICI <-